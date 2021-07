Da Regione in transizione a nuovo motore dell’economia: è questo l’obiettivo e la sfida della Regione Marche che a Jesi chiama a raccolta i sindaci per la campagna di ascolto sulla nuova programmazione europea 2021-2017. Un pacchetto di risorse senza precedenti sono in arrivo dall’Europa tra Fondi Fesr e Fse, a cui si aggiungono quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il fondo aggiuntivo per le aree del sisma e il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Tra Por Fesr e Fse si tratta di più di un miliardo di risorse che dovranno tradursi in progetti e azioni concrete per le imprese, i territori e per le comunità.