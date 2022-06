Arrivano alle soglie della cattedrale di San Ciriaco un po' affaticati per la passeggiata in salita e per il caldo, ma anche felici di scoprire alcune delle bellezze che Ancona mette in mostra. Come il Duomo, gli Archi Clementino e Traiano, le chiese che si affacciano sul porto. La storia di un capoluogo che sta cercando di cambiare la propria vocazione. Più turistica tanto per intenderci