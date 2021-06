GENGA – Fiamme lungo la linea ferroviaria che attraversa il Comune di Genga, i vigili del fuoco di Fabriano, Arcevia e Jesi con i colleghi di Ancona sono al lavoro dalle 15.15. L’incendio interessa diversi punti della linea compresa tra Serra San Quirico e Genga Stazione .La linea ferroviaria Ancona – Roma è stata momentaneamente interrotta.

Sul posto sono impegnati anche Carabinieri Forestali che dopo aver notato i roghi hanno lanciato l’allarme e richiesto l’intervento di mezzi aerei. Iniziate le attività investigative che per la dinamica e la dislocazione dell’incendio, secondo i Forestali, lasciano ritenere si tratti di focolai prodotti dalle scintille scaturite dai freni del treno che percorre la tratta in questione. La superficie arsa dalle fiamme è ancora da stimare in quanto sono presenti numerosi focolai in pericolosa espansione. I vigili del fuoco che hanno anche attivato i soccorsi dal cielo, hanno chiesto alle Ferrovie di bloccare in via precauzionale il transito dei convogli su quella tratta.