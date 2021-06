Allerta 2 per le ondate di calore nelle Marche secondo il bollettino della Protezione Civile, con picchi di 35 gradi registrati a Pesaro e Ascoli Piceno. Una piccola tregua del caldo tropicale è prevista per venerdì con le temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Tanti anconetani approfittano della fortuna di avere una spiaggetta urbana in città.