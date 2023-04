Due auto uscite di strada: una finita in un canale dopo un volo di una decina di metri nel vuoto; mentre l’altra in un campo. E’ successo domenica sera attorno alle 20.30 lungo via Coppetella, all'incrocio con via Clementina tra Chiaravalle e Jesi. Tre i ragazzi coinvolti di 23, 24 e 25 anni, di cui uno, il 24enne, gravissimo e incosciente all'ospedale di Torrette. Trasportati al nosocomio regionale in codice rosso, anche gli altri due giovani