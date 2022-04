Nuova flessione nei dati covid che tornano a scendere dopo alcuni giorni di risalita nelle Marche, oggi si registrano 1829 nuovi casi a fronte dei 2063 di sabato con un tasso di positività del 36,5% sui tamponi testati, ma un'incidenza su 100mila abitanti che sale a 827,82.

Se il contagio resta alto l'ospedalizzazione però in proporzione sta diminuendo così come la mortalità, oggi in particolare si sono registrati due decessi. È invece calato al 2,4% il tasso di occupazione nelle terapie intensive dove ora sono ricoverati 6 pazienti, mentre resta invariato al 17,5%il dato nei reparti non intensivi, con 177 pazienti. In totale sono 183 le persone ospedalizzate per il covid. Resta alto tra i pazienti gravi il numero di coloro che non si sono vaccinati.