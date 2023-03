Truffa aggravata per oltre un milione per indebita percezione di finanziamenti ai danni dello Stato e dell'Unione Europea: disposto il sequestro preventivo delle risorse, due persone segnalate di cui una posta agli arresti domiciliari. È il bilancio di un'operazione per contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica condotta dalla Guardia di Finanza di Camerino.