Sfera Ebbasta e Fedez, uniti per una serata in cui il ricavato sia devoluto per l’acquisto di due ambulanze. È il desiderio di alcuni pranti delle vittime della Lanterna Azzurra, in particolare di Giuseppe Orlandi, papà di Mattia Orlandi.

Ricordando la notte in cui tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono 5 adolescenti (tra i quali il figlio 15enne) e una mamma 39enne, ha detto: "ho pensato a tutto l’impegno che hanno messo il 118 quella sera, sarebbe bello dedicare una parte di questo incasso per acquistare due ambulanze, una per la provincia di Ancona e una per la provincia di Pesaro".