A giochi fatti perché il documento va consegnato entro lunedì 28 febbraio al ministero approda in Consiglio Regionale il Pnrr sanità per le Marche. Risorse milionarie dall’Europa per 29 case della comunità, 9 ospedali di comunità, 15 centri operativi territoriali. Ma anche telemedicina: il dibattito si scalda in aula già dall’avvio, dopo la riunione dei capigruppo.