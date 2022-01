Accordi, mediazioni, incontri, riunioni. E votazione. La prima chiama per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica è andata in scena. Senza convergenze definite sui nomi e una quasi unanimità annunciata di schede bianche. A rappresentare le Marche per scegliere chi erediterà il Quirinale da Sergio Mattarella ci sono i tre grandi elettori Francesco Acquaroli, presidente della Regione, Dino Latini, presidente dell'Assemblea Legislativa, Maurizio Mangialardi, capo gruppo del Pd in Consiglio regionale