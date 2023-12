Un sabato infernale lungo la A14, in particolare nel tratto fermano e ascolano. Non solo il forte traffico già preannunciato da autostrade per l'italia dovuto alle partenze natalizie, a peggiorare la situazione anche un incendio che ha colpito nella tarda mattina di oggi le colline che lambiscono l'autostrada in zona Santa Lucia a San Benedetto del Tronto. Le fiamme dalla collina hanno raggiunto l'autostrada.

E proprio lungo lo stesso tratto hanno preso fuoco due autovetture che transitavano lungo la carreggiata sud. Fortunatamente le persone alla guida delle due auto sono riuscite a scendere e a mettersi in salvo. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso per consentire l'arrivo dei soccorsi e permettere ai vigili del fuoco di lavorare allo spegnimento degli incendi. Gli uomini del distaccamento di Ascoli sono intervenuti con tre autobotti e tre mezzi fuoristrada oltre a un elicottero del nucleo di Pescara.

Inevitabili i disagi, Società Autostrade ha segnalato code di 10 km tra Pedaso e San Benedetto del Tronto ma in realtà in km di coda sarebbero stati almeno 15 .

Non è andata meglio a chi ha scelto di viaggiare in treno, forti disagi sulla linea Bologna ancona a causa di un guasto tecnico verificatosi nella mattinata di oggi, con ritardi anche di 4 ore sui treni Intercity e Alta Velocità.

Tutto questo si somma alla questione voli. Come preannunciato i voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli il prossimo 25 dicembre prendono un giorno di ferie, lo ha deciso Aeroitalia, società che gestisce queste tratte da e per il Raffaello Sanzio. La cancellazione ha fatto sapere Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport, è sotto verifica da parte di Enac. Certo è che già prima di Natale i disservizi non sono mancati, alcuni volti infatti infatti sono stati cancellati, altri hanno subito ritardi.

Viaggiare da e per le Marche in queste ore insomma è una vera odissea.