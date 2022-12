La richiesta dei genitori degli alunni delle scuole Podesti di Ancona fa eco a quelle che arrivano dalle altre scuole comunali rimaste danneggiate a seguito della scossa di terremoto del 9 novembre scorso. Voci che si sono riunite grazie alla collaborazione con l’Associazione Coordinamento Genitori Democratici CGD Ancona in una rete che comprende tutti gli Istituti Comprensivi scolastici di Ancona. I genitori in particolare chiedono al Comune dorico un incontro per avere informazioni sulle verifiche tecniche che si stanno svolgendo in questo periodo nelle scuole dopo il terremoto e per discutere la programmazione degli interventi necessari vista la situazione di grande criticità in cui si trovano in particolare alcuni plessi tra cui appunto le scuole Podesti, ma anche l'istituto comprensivo Pinocchio Montesicuro e la scuola dell'Infanzia XXV Aprile.