Finanziamenti del PNRR, rigenerazione urbana, scuole e sociale, mobilità sostenibile tutela del territorio e innovazione tecnologica saranno i principali asset del bilancio di previsione di Ancona approvato in Consiglio Comunale. Il bilancio prevede, per l'anno 2023, una spesa corrente di 127,2 milioni di euro e investimenti, contenuti nel piano delle Opere pubbliche, di 66,5 milioni di euro tra PNRR e mutui.