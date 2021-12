E' ancora presto dunque per tirare le somme su quali e quanto importanti saranno gli effetti della variante omicron sul territorio regionale, ma di fatto ormai è una variabile con cui la curva dei contagi dovrà fare i conti. A farlo intuire anche il fatto che i primi due casi riscontrati in regione non avevano viaggiato nei Paesi dell’Africa meridionale. Ciò significa che altri soggetti residenti nella regione o in transito da altri territori del Paese hanno portato o sono stati contagiati con l’ultima variante al Coronavirus.