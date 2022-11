Novembre: tempo di scelta delle scuole superiori per i ragazzi e le ragazze di terza media che si trovano a dover ipotizzare il proprio futuro. In occasione della prima giornata di “Scuola Aperta” la sede di Castelfidardo dell'Istituto Laeng Meucci ha organizzato una giornata interamente dedicata alla scienza per promuovere l'identità della scuola e far conoscere le peculiarità degli indirizzi di studio. L’iniziativa si è divisa in due momenti: una mattinata al Cinema Teatro Astra dedicata agli studenti delle scuole medie di primo grado del territorio che hanno assistito allo spettacolo “Fisica Sognante” del professor Federico Benuzzi. Quindi il pomeriggio presso la sede fidardense dell'Istituto con il “Science Show”, a cura dell’associazione culturale Fosforo.