E’ stanco di stare a casa, l’assessore regionale Castelli, ma non dovrà attendere ancora molto per sapere se risulterà negativo al covid 19 oppure no. In isolamento dallo scorso 15 novembre quando ha scoperto di essere positivo al sars cov2, si sottoporrà infatti domani a un nuovo tampone. Sebbene positivo l’assessore di fatto non ha avuto grandi sintomi della malattia. Un merito da ascrivere al vaccino, come sottolinea, insieme a quello di non aver infettato altre persone.