Tragedia della strada ieri sera a Tolentino, intorno alle 9 di sera una coppia di anziani coniugi è stata investita da un'autovettura mentre camminava a lato di via Corona, nei pressi dell’ingresso della superstrada “Tolentino Est”, in direzione Foligno.

Nulla da fare purtroppo per Nardina Cicconi, 76 anni, deceduta sul colpo a causa dell'impatto con l'auto, il marito, 80 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Macerata per un trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per accertare la dinamica del tragico incidente e la polizia locale per gestire il traffico.

Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi investiti aveva lasciato la loro auto sotto il ponte della superstrada e stavano passeggiando sul lato destro della carreggiata, nella stessa direzione di marcia dell'auto che li ha travolti, in una zona poco illuminata. Tanto che per le operazioni di soccorso da parte dei sanitari e per i successivi accertamenti sono intervenuti anche i vigili del fuoco per dare supporto di illuminazione.

L'auto che ha investito la coppia era condotta da un uomo, di circa 30 anni residente nel maceratese. L'uomo si è subito fermato, ha dato l’allarme. E ha prestato i primi soccorsi alla coppia. Le circostanze dell'investimento mortale sono attualmente al vaglio della Procura di Macerata che aprirà un fascicolo.