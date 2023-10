ANCONA – Marco Donadel non è più l’allenatore dell’Ancona. La decisione della società biancorossa è arrivata questa mattina a seguito di un summit con patron Tiong. Fatale al tecnico veneto il pareggio di domenica pomeriggio in casa del Rimini. Ma il bilancio di Donadel sulla panchina biancorosso è piuttosto magro: quattro sconfitte, tre pareggi e sole due vittorie contro Pineto e Olbia.

Per la successione di Donadel, in vista della sfida di giovedì alle 18.30 contro l’Arezzo al Del Conero, il favorito è l’ex Gianluca Colavitto (ancora sotto contratto fino a giugno 2024), esonerato lo scorso 7 aprile, ma non sono escluse altre piste.

Il comunicato

“L’US Ancona comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Marco Donadel e tutto il suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento in programma questa mattina alle 11 al “Paolinelli”, sarà diretto dal collaboratore tecnico Michele De Feudis (in possesso di patentino Uefa B) e dal preparatore atletico, Alberto Virgili”.