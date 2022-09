Che le Marche siano una regione con problemi di dissesto idrogeologico non è una novità, ma guardando al database dell'Ispra, istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ci si può rendere conto di come e quanto il fenomeno sia diffuso sul territorio. Prendendo l'immagine della regione nel suo insieme si vedono evidenziate in blu le zone a rischio alluvione e in rosso le aree a rischio frane. Concentrando la ricerca solo sul primo fenomeno con la colorazione azzurra a pettine che coincide con il percorso dei fiumi regionali e zoommando sui vari comuni che sorgono più o meno a ridosso dei corsi d'acqua è possibile considerare come e quanto i centri abitati e i loro abitanti siano a rischio di fenomeni alluvionali.