Ritrovato il corpo di un bambino coperto dal fango dai Carabinieri di Senigallia: la scoperta a Trecastelli, in un campo vicino al fiume Nevola. Con tutta probabilità si tratta del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, travolto dalla piena di venerdì scorso e che risultava disperso.

"Ormai le speranze sono finite" ha detto all'ANSA Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, "So che trovarlo in vita è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere". Così la mamma di Mattia, Silvia Mereu. La donna, uscita ieri dall’ospedale, era arrivata nel punto dove i soccorritori stavano cercando il bambino proprio per chiedere che le ricerche non si interrompessero.

Ancora da trovare il corpo di Brunella Chiù, che con la figlia Noemi di 17 anni, poi trovata senza vita, aveva tentato come tutti di mettersi in salvo, sfuggendo alla piena.