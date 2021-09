Il progetto di fattibilità per il consolidamento del sentiero delPasso del lupo a Sirolo c’è ma si cercano ancora i soldi per realizzarlo.

Attualmente la Regione ha già previsto lo stanziamento entro l’anno dei primi 100mila euro per la messa in sicurezza del tratto iniziale. Altri 83mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria del sentiero 302 che porta alla spiaggia delle Due Sorelle. Ma per l’intervento complessivo che renderebbe fruibile il passo servono oltre 2 milioni di euro, cifra per cui si chiede l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico.