ANDREA BOCELLI FOUNDATION DA’ VOCE AI GIOVANI DI RIONE SANITA’ ACCANTO AL FONDATORE

ANDREA BOCELLI: INAUGURATO IL PROGETTO “ABF VOICE OF ITALY – Napoli”.



Favorire l’emersione dei talenti è la finalità del coro ‘ABF Voices of Italy – Napoli’, un progetto attraverso il quale l’Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico, intende concretizzare un’opportunità educativa di alta qualità, valorizzando le risorse del territorio per realizzare un nuovo spazio educativo, vocazionale, aperto ed inclusivo.

Attraverso la possibilità di sperimentare e coltivare le proprie attitudini grazie alla musica e al canto, e grazie al team multidisciplinare formato da educatori, psicologi e musicisti locali – formati e coordinati a livello internazionale da ABF, il progetto vuole così restituire la “voce” a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche rappresentare una concreta possibilità di crescita professionale per i giovani del territorio. Il progetto si fonda su programma formativo integrato che vede la pratica

vocale inserita all’interno di una più ampia cornice educativa, finalizzata all’acquisizione, lo sviluppo ed il consolidamento di competenze socio-emotive e trasversali.

Il coro stabilisce la sua sede presso “Cristallini 73” a Rione Sanità, spazio “messo a disposizione dal partner di progetto locale Fondazione di Comunità San Gennaro, ed è composto da 42 coristi di età compresa tra i 6 e 16 anni, provenienti da famiglie che vivono nel territorio.

La Fondazione San Gennaro- afferma il Presidente Pasquale Calemme- a nome della comunità locale, delle organizzazioni e delle famiglie del territorio, esprime una profonda gratitudine e una gioia grande per l'inizio di questo nuova esperienza. La scelta e l'impegno di ABF qui nel Rione Sanità rafforza il cammino di una comunità che ha puntato ad uno sviluppo centrato sulla forza trasformativa della cultura, sull'empowerment educativo e la tessitura di legami ispirati dalla fiducia e dall'apertura accogliente. In coerenza con la mission ABF Empowering people and community, il progetto “ABF Voices of Italy– Napoli” fa parte del programma strategico di più ampio respiro “ABF Voices of” (abfvoicesof.org) ideato da ABF al fine di promuovere occasioni di empowerment attraverso la creazione di cori in Paesi e situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale. ABF lavora per introdurre la musica come

linguaggio innovativo per permettere ai giovani di crescere in armonia e di avere occasioni di esibirsi e di avvicinarsi al mondo dell’arte e della cultura.

Presenti all’incontro il XXXX (rappresentanti della rete educativa e del Terzo Settore del

territorio e le famiglie). La collaborazione con Fondazione San Gennaro e il progetto “ABF Voices of” in un contesto come Rione Sanità offrono l’occasione per lavorare allo stesso tempo sul potenziamento delle competenze dei bambini attraverso la musica, dei giovani del team locale attraverso la formazione e l’internazionalizzazione, e della comunità attraverso la riqualificazione degli spazi di Cristallini 73.

Per sostenere i giovani talenti di “ABF Voices of”: andreabocellifoundation.org Andrea Bocelli Foundation: empowering people and communities La Andrea Bocelli Foundation (ABF) nasce nel luglio 2011 dalla famiglia Bocelli dopo essere stata ispirata dall'affetto e dalla positività ricevuti da fan e partner in tutto il mondo. Da allora ABF è cresciuta fino a diventare un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro guidata da professionisti di livello mondiale che sovrintendono allo sviluppo strategico dei progetti chiave.

La missione principale della Fondazione è quella di dare potere alle persone e alle comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, disagio dovuto a malattie ed esclusione sociale, promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che promuovano il superamento di queste barriere e l'espressione del loro pieno potenziale.

Dal 2011, ABF ha raccolto oltre 46 milioni di euro che hanno portato alla costruzione di 9 scuole in Italia e ad Haiti che offrono l'accesso quotidiano a un'istruzione di livello mondiale a più di 3.500 studenti. Inoltre, ABF ha creato progetti di welfare che garantiscono l'accesso all'acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti.

La Fondazione realizza e promuove anche progetti educativi che fanno leva sulla musica come ulteriore strumento per l'inclusione sociale e lo sviluppo dei talenti, il tutto in linea con l'Agenda Goal numero 4.7 delle Nazioni Unite per il 2030.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: AndreaBocelliFoundation.org.