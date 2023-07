All'improvviso il mare si prende la spiaggia. E' successo ieri in diversi punti della costa marchigiana, da Pesaro a Porto Recanati, da Falconara a Civitanova.

Nel video di èTV, la situazione di Falconara, in provincia di Ancona. Le immagini mostrano le onde anomale che stanno raggiungendo lettini e ombrelloni del lido, a circa quindici metri dalla riva. Le onde, accompagnate da forte raffiche di vento, hanno creato un improvviso fuggi fuggi tra bagnanti e turisti. Forti raffiche di vento e onde che invadono la spiaggia si segnalano anche nel litorale di Pesaro e Senigallia, con qualche minuto di anticipo rispetto alla costa anconetana.

Onde anomale anche sul litorale di Senigallia e dintorni.

I temporali annunciati dai bollettini della protezione civile regionale per la giornata di ieri hanno dato vita a una tempesta in mare che nel tardo pomeriggio ha provocato alcune onde, tre secondo quanto riferito da alcuni bagnanti, che hanno raggiunto le prime file di ombrelloni nei vari stabilimenti balneari.

Le persone sui lettini si sono ritrovate praticamente in acqua; bagnati anche alcuni oggetti e i teli da mare lasciati sui lettini.

Ci sono stati anche momenti di paura e molti hanno preferito andarsene dalla spiaggia. "È successo tutto all'improvviso – spiega Daniele Corinaldesi, titolare di una concessione sul lungomare Alighieri a Senigallia -. Non ce lo aspettavamo, abbiamo appena fatto in tempo a chiudere gli ombrelloni per il vento, ma non immaginavamo onde anomale. Non hanno creato danni, ma certo hanno spaventato delle persone, alcune sono scappate via. Ormai con questi cambiamenti climatici c'è da aspettarsi di tutto".