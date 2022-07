La pace viaggia anche a bordo di un treno bianco, in cammino da Taranto a Lourdes, 1950 km , 421 persone a bordo, anziani, malati, persone con disabilità, i più fragili, coloro che più di tutti hanno sofferto per il covid e soffrono oggi per le guerre. Un treno nel segno dei pellegrinaggi che riprendono finalmente il via dopo tre anni di stop , un treno che oggi più che mai si muove sotto il segno della pace.

Alla stazione di Ancona sosta con i volontari dell'Unitalsi che hanno organizzato un flash mob con i passeggeri e una preghiera per la pace. Un gioia per tutti coloro che hanno sofferto, il segno importante della ripresa di pellegrinaggi e cammini. Il treno per Lourdes, raccontano i volontari, è qualcosa di unico, speciale, ogni vagone, ogni persona racconta una storia e ogni volta che si va a lourdes si cambia e vive una nuova storia.

Servizio di Laura Meda