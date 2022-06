Marche, 7 famiglie su 100 vivono in povertà assoluta: il punto in regione con l'Alleanza contro la povertà, costituita dal 17 ottobre 2015 e ad oggi ne fanno parte: ACLI Marche CARITAS Marche CISL Marche CGIL Marche UIL Marche CSV Marche Forum Regionale Terzo Settore Confcooperative Marche LegaCoop Marche Adiconsum Marche Arci Marche Gruppi di Volontariato Vincenziano Banco Alimentare Save the children. Ordine regionale Assistenti Sociali. Ecco le proposte avanzate oggi in Regione.