La comunicazione più attenta ai valori è stato il tema al centro della lezione di chiusura del corso di Marketing del Dipartimento di Management con uno dei pionieri della comunicazione sociale, Paolo Iabichino, fondatore dell’Osservatorio Civic Brands con Ipsos Italiache ha firmato importanti campagne di comunicazione per, tra gli altri, Altromercato, Emergency, Fca e Ferrero. Nel corso dell’incontro di Villarey ha dialogato con gli studenti – in presenza e collegati da remoto – per illustrare come si muove il marketing attuale.