Dopo oltre 30 anni di lavoro sui pescherecci, Luciano Bigoli era passato al rimorchiatore. "Sa qual è il colmo? Doveva essere più sicuro, invece Luciano è rimasto lì…. Luciano non c'è più".

Sono parole di Michele Raptis, ex collega di Luciano Bigoni, il 65enne originario di Civitanova Marche, ma residente ad Ancona, che ha perso la vita nell'affondamento del rimorchiatore "Franco P, avvenuto lo scorso mercoledì a 50 miglia al largo di Bari.

La storia di Luciano è anche la storia di ogni pescatore costretto a continuare a lavorare anche dopo 30 o 40 anni di attività in mare aperto, come il 58enne Massimo Andrea Loi, sardo trapiantato nelle Marche, o come il 63enne di origini tunisine residente in Abruzzo Ahmed Jelali, anche loro morti nell'affondamento del Franco P. O come i marittimi pugliesi Mauro Mongelli, 59 anni e Sergio Bufo 60, di loro il mare non ha restituito neppure i corpi e le ricerche potrebbero essere interrotte nelle prossime ore. "1000 euro di pensione non bastano e così si continua a lavorare anche a 80 anni", continua Raptis.

Sul fronte delle indagini intanto la procura di Bari ha aperto un'inchiesta per i reati di concorso in naufragio e omicidio colposo plurimo. Indagati il comandante del rimorchiatore Giuseppe Petralia, che si trova ancora in ospedale e non è stato ancora sentito dagli investigatori, e l'armatore Antonio Santini, rappresentante della Ilma di Ancona, proprietaria del Franco P.. Molte le domande a cui si cerca di rispondere. Come mai nessuno sul rimorchiatore ha dato l'allarme? Come ha fatto il Franco P ad affondare in 20 minuti? Perchè l'equipaggio non indossava i giubbotti di salvataggio? Determinante potrebbe essere la scatola nera del relitto, che si trova però a ben 1000 metri di profondità. La Procura sta valutando se e come tentare di recuperarla, operazione di sicuro non facile. Nei prossimi giorni invece si procederà con le autopsie dei corpi recuperati e gli accertamenti tecnici sul pontone che stava trainando il Franco P al momento dell'affondamento, posto ora sotto sequestro.

Servizio di Laura Meda