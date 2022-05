Lingue dal mondo, suoni nuovi, laboratori, danza e spettacolo nella magia universale che si crea su ogni palco, in ogni angolo del globo. Una settimana dal sapore internazionale quella vissuta all’Accademia 56 di Ancona, entrata nel circuito Riea, Rete internazionale di scuole per attori che come raccontano le immagini girate da Paolo Strologo ha visto arrivare nelle Marche studenti da Madrid, da Lisbona, dalla capitale italiana per partecipare alle attività dell’accademia, insieme alla Luna Dance Center, laboratorio di arti sceniche e Roma e Improvvisart di Lecce.