Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ospite all'Università Politecnica delle Marche dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in Management and Law, nella giornata della Legalità, in occasione del 30/o anniversario della Strage di Capaci.

Nell'arco della cerimonia il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha inoltre conferito al procuratore la cittadinanza onoraria. Un "gesto simbolico" ha detto il primo cittadino ma comunque importante per dare un segnale sui pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata. Un'attenzione particolare nelle Marche va dedicata al cratere della ricostruzione post sisma per prevenire ingerenze in quello che è il più grande cantiere d'Europa.