Giornata campale per il mondo della pesca, in difficoltà per il caro gasolio. Oggi l'incontro con il governo mentre il comparto è in sciopero. Lo stato di agitazione riguarda ovviamente anche le marinerie marchigiane. Le associazioni chiedono il credito d’imposta, cioè uno contro dell’Iva che potrebbe essere utile per mantenere liquidità perché al momento uscire per le battute di pesca e pagare la flotta è diventato più oneroso dei profitti. Ne ha parlato stamattina in diretta Gianni Ciarrocchi dell'associazione produttori pesca di Ancona.