Una voragine si è aperta in centro ad Ancona, probabilmente a causa del maltempo in via Calatafimi. La strada è chiusa da Piazza Cavour a via Elia e nel tratto verso Largo San Cosma. Coinvolto anche un camion di AnconAmbiente, sprofondato con una ruota nella voragine. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del fuoco.