Giovani al centro con gli interventi della Regione Marche con il Fondo Sociale Europeo con esempi di eccellenza presentati alla Fiera Didacta a Firenze, riconosciuta come il principale punto d'incontro per l'intero mondo della scuola. Presentate le buone pratiche delle Marche tra cui il progetto pilota Podesti For Future per la trasformazione digitale in cui l’istituto anconetano ha potuto avvalersi della collaborazione dell’istituto comprensivo Ungaretti di Melzo, in provincia di Milano, diventato case history a livello internazionale.