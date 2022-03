Sono una cinquantina i casi di minori in fuga dalla guerra in Ucraina e arrivati nelle Marche, ora all’attenzione dell’Autorità giudiziaria minorile. La procuratrice per i Minorenni, Giovanna Lebboroni: "Vengono accompagnati anche dai vicini di casa. Solo in qualche caso c'è la madre, perché i padri sono rimasti al fronte".

Servizio di Lucio Cristino