Mobilità attiva extraregionale in crescita del 13% rispetto al 2022, oltre 147mila prestazioni ambulatoriali e specialistiche, più interventi chirurgici con punte anche del +46 % (chirurgia ORL), nuove dotazioni tecnologiche per la diagnostica e nuove terapie innovative in campo oncologico. Ma anche il tetto di spesa per assumere nuovo personale che sale 1.119.000 euro. Il secondo dopo l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Sono parte dei risultati conseguiti dall’AST di Ascoli Piceno nell’anno 2023 illustrati a Palazzo Raffaello.