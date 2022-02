Non ci saranno incompiute ad Ancona. È netta su questo il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli nonostante i rallentamenti subiti in alcuni cantieri dovuti principalmente alle difficoltà oggettive che le aziende hanno incontrato in pandemia.

Le situazioni più critiche dal punto dei tempi di consegna, ad oggi, sono l’ex Fornace Verrocchio e via XXIX settembre, dove accanto alle difficoltà fisiologiche ci sono stati anche atteggiamenti ritenuti rivedibili da parte di alcune imprese. Proprio nel caso di via XXIX settembre è scattata già una diffida con tanto di ultimatum: o si rientra nei tempi oppure si rischia la risoluzione del contratto. Diversa invece la situazione nell'ex fornace Verrocchio dove i rallentamenti erano dovuti alla difficoltà nel trovare dei ponteggi, ora recuperati. In questo caso dunque i lavori dovrebbero accelerare. Il cronoprogramma prevede comunque il completamento prima dell'estate di Piazza del crocifisso. Sarà invece entro fine anno la consegna dei portici degli archi di via xxix settembre di Via Marconi e dell'illuminazione it waterfront. Slitta invece a inizio 2023 il completamento dell’ex Verrocchio, e a giugno 2023 Borgo Pio