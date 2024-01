L’inclusione sociale attraverso l’opera lirica, ecco il progetto “In Opera” promosso dal comune di Macerata insieme all’associazione Arena Sferistero e alle realtà maceratesi del terzo settore. Nell’ambito del progetto sono stati promossi seminari di formazione sull’opera lirica rivolti agli operatori sociali per avvicinarsi alla musica come strumento di accessibilità e inclusività, le visite guidate alla sartoria teatrale e allo Sferisterio per i soggetti affetti da demenza o disabilità cognitive, i TIS (tirocini di inclusione sociale) rivolti a cinque giovani con disabilità che nelle serate di spettacolo allo Sferisterio hanno svolto il servizio di accoglienza insieme ai loro tutor. Il racconto dell’esperienza in una serata con “Senza fissa dimora emotiva”, il docufilm che racconta l’esperienza vissuta durante il progetto.