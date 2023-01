Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo procuratore generale di Ancona Roberto Rossi con una cerimonia in Corte di Appello. Ad accoglierlo giudici, magistrati e l’ordine degli avvocati.L'incarico di Rossi è stato formalizzato lo scorso novembre dal Consiglio Superiore della Magistratura. Umbro di Assisi, è stato magistrato inquirente a Siena, Perugia ed Arezzo, dove ha guidato la Procura, ultimo incarico prima di approdare nelle Marche. Nella sua carriera si è occupato di diverse inchieste importanti, tra le quali quella per il crac di Banca Popolare dell'Etruria e sul giro di tangenti al comune di Arezzo per dare via libera ad alcune pratiche urbanistiche, noto come Variantopoli.