Investita e uccisa mentre attraversava la statale. E' accaduto sabato sera a Falconara. Vittima della tragedia una donna di 52 anni di origine tunisina, Fatma Ben Frej.

La donna insieme alla figlia adolescente, scese dall'autobus, invece di tornare in giù verso il sottopasso ad alcune centinaia di metri, hanno preferito tagliare per arrivare subito a casa, nelle palazzine popolari di Fiumesino, che si trovano di fronte alla raffineria Api di Falconara Marittima. In quel momento però sulla strada sopraggiunge un'auto, una Fiat Panda, condotta da un anziano di Montemarciano. L'impatto lungo la carreggiata in direzione sud, verso Ancona. Fatma viene presa in pieno dalla vettura e sbalzata a diversi metri di distanza.

Sul posto accorrono immediatamente due ambulanze e un'automedica, che tentanto in tutti i modi di rianimare la donna, ma per lei purtroppo non c' è più nulla da fare, i sanitari non possono far altro che constatarne il decesso. Miracolosamente illesa la figlia che le stava accanto. Fatma lascia oltre alla ragazzina che era con lei altri tre figli più piccoli.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri di Falconara per i rilievi del caso. L'uomo alla guida della Fiat Panda ha spiegato agli agenti di non aver visto le due donne attraversare la strada. Come da prassi, in attesa delle ulteriori verifiche, la vettura è stata posta sotto sequestro e la patente ritirata.

Una tragedia annunciata, la strada è pericolosa e poco illuminata, dicono alcuni residenti e frequentatori della zona, il limite di velocità sarebbe di 50 all'ora ma nessuno lo rispetta, il sottopasso in effetti c'è ma è a 300 metri più a sud rispetto alla fermata dell'autobus e molti preferiscono non tornare indietro lungo la statale e attraversare lì. Servirebbe un attraversamento pedonale a chiamata con semaforo, ma la questione non è così scontata, l'Anas, competente sulla strada, teme che rallenti il traffico. Eppure quella zona, riferisce l'assessore all'urbanistica del comune di Falconara Clemente Rossi, non può essere considerata solo un tratto di statale, perchè lambisce un centro abitato e offre svariati servizi.

Servizio di Laura Meda