Secondo giorno consecutivo di ricoveri Covid in calo nelle Marche: dopo il -3 di ieri, altri cinque degenti in meno (341 ricoveri). Invariati i pazienti in Terapia intensiva sono 53 con un tasso di occupazione del 20,7% . 288 i pazienti in area medica con un tasso di del 28,5%.

L'incidenza però è abbastanza stabile, un incremento di appena 38 punti, 2.647,05, con un totale di 5.483 positivi, di cui 609 con sintomi.

Quattro le persone decedute, tutte donne con patologie pregresse.