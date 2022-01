La storia del coach Alessandro Valli che ha rinunciato al lavoro per non vaccinarsi.

Alessandro Valli allenava il Montemarciano Basket, squadra impegnata nel campionato di serie C Marche/Umbria. La società ha deciso di recedere il contratto perchè il coach non vaccinato per legge non poteva più fare allenamenti e assistere alle partite. L'intervista di Maurizio Socci

l'ha intervistato maurizio socci