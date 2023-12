Una bimba sola e malata, con poche possibilità di guarigione, stesa su un lettino di un piccolo ospedale africano, la flebo che esce da un braccino troppo magro per essere sano, e, nonostante tutto, un sorriso appena accennato. La vita della piccola Blessing, il cui nome in inglese significa benedizione, non sembrava proprio essere benedetta eppure oggi non è più così. Non lo è da quando a quel lettino un anno e mezzo fa si sono fermati Valentina e Giacomo, coppia di urbino in missione in africa. Il sorriso di Blessing li ha immediatamente conquistati e da allora allora Valentina e Giacomo hanno lottato con tutte le forze per salvare la piccola dalla malattia e regalarle una famiglia. E alla fine ci sono riuscita grazie all'intervento del Prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saverio Greco, del Sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi ed il Ministero degli Esteri Tajani.