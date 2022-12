Stefania e Michele sono due degli undici neo medici del 118 che hanno preso parte al corso di Corso di formazione promosso Regione Marche e Asur. In regione a Palazzo Raffaello la consegna degli attestati di idoneità che però accendono un faro anche sull'esiguo numero di partecipanti al bando rispetto alla totalità dei posti messi a disposizione: 100. Un ulteriore esempio di quanto sia critica la mancanza di personale nella medicina d'urgenza sul territorio regionale, in particolare su un organico che dovrebbe contare 180 medici ne mancano all'appello una settantina. Una condizione che trarrà un esiguo beneficio dagli 11 neo medici del 118 che hanno appena completato il percorso di formazione. Le motivazioni della poca risposta tra i giovani medici non vanno ricercate in una mancanza di vocazione quanto in condizioni di lavoro che rendono poco appetibile questo percorso professionale che già di per sé non rappresenta una scelta scontata per l'impatto emotivo e di stress che comporta.