Disdette in blocco per centinaia di commensali ma anche altre di tavoli dai sei alle 10 persone: è il momento nero dei ristoratori, come racconta lo Chef Elis Marchetti titolare del ristorante ad Ancona e di quello a Sirolo al Conero Golf. Tra positità, quarantene e paura, saltano le cene aziendali e i pranzi e le cene delle feste diventano un’incognita e in molti ripiegano sull’asporto. Secondo i dati di Confcommercio Marche Centrali, il 2021 per la ristorazione si chiude ancora con risultati lontani dall’era precovid con una flessione superiore al 19%.