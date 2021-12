Il dispositivo, nel tavolo per l’ordine e la sicurezza in prefettura è rodato in vista delle novità che potranno arrivare con l’annunciato provvedimento del Governo per il 23 dicembre.

Per ora niente feste in piazza nelle città in provincia di Ancona. Il prefetto Pellos insieme a Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza ha fatto il punto sugli ultimi controlli dopo l’introduzione del super green pass del 6 dicembre: 24.718 persone controllate, 84 sanzionate.

Quasi 2700 verifiche negli esercizi commerciali e ristoranti con 13 sanzioni e 8 chiusure. C’è stata anche una persona denunciata per il mancato rispetto della quarantena.