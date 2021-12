Nuovo balzo dell'incidenza nella nostra regione supera quota 300, attestandosi a 307,17 su 100mila abitanti. I nuovi contagi sono 689. E' ancora la provincia di Ancona a registrare il maggior numero di casi, con 279 nuovi positivi, a seguire Fermo con 172, Macerata con 150, Ascoli Piceno con 116, Pesaro Urbino con 88.

Aumentano purtroppo anche i decessi. 5 nelle ultime 24 ore, un 67enne di Smerillo, un 76enne di Montemarciano, un 80enne di Montalto delle Marche, un 86enne di Terre Roveresche e un 92enne di Carpegna. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 3205.

Si è interrotto invece il trend in aumento dei ricoveri Covid nelle nostra regione: restano 216 come ieri, con 40 degenti in Terapia intensiva, ma 36 persone sono attualmente in attesa di un posto letto. Intanto sul fronte dei vaccini ieri nuovo record giornaliero di somministrazioni: 17.005. Buone notizie anche per quanto riguarda la somministrazione dei ragazzi, nella fascia di età 12- 19, solo l'11,9 per cento non risulta vaccinato. L'88,1% dei ragazzi ha già effettuato la prima somministrazione, il 74,2% dei giovani marchigiani ha completato il ciclo vaccinale. Non proprio positivi però i dati che arrivano dalle quarantene a scuola. Sono 425 le classi in quarantena nella nostra regione, una settimana fa erano 271. Altre 140 classi non sono ufficialmente in quarantena ma sono costrette a seguire le lezioni da casa a distanza. In tutto sono 565 le classi attualmente in DAD nella nostra regione.