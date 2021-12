Ancora code in a14, nell'ultimo giorno di passione 6 km tra Porto San Giorgio e Grottammare con rallentamenti continui tra Pedaso e San Benedetto a causa dei cantieri. Ma questa ennesima giornata di code e attese potrebbe essere l'ultima del 2021. Come promesso, dal 23 dicembre fino al 10 gennaio la A14 verrà liberata dai lavori. Su richiesta della regione infatti Società Autostrade ha rimosso i cantieri incubo degli ultimi mesi. La A14 torna dunque fruibile su due corsie per ogni senso di marcia per tutte le festività natalizie. Una boccata d'aria fresca insomma anche se la soluzione definitiva è ancora lontana.