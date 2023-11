Loris Stecca è un ex pugile, oggi è il testimonial nel progetto “Uniti nel sociale”. Nel 2013 ha accoltellato Roberta Chester, sua socia in affari, non l'ha uccisa, ma è stato condannato a 8 anni e mezzo di carcere. E' stato lui a raccontare la propria esperienza agli studenti delle che alla Mole sono stati ospiti del convegno Questo non è Amore. I contenuti, mai come in questi giorni, sono quelli dell'imparare il rispetto e l'affettività, di combattere la violenza sulle donne, di prevenire episodi di prevaricazione di genere