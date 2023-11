Taglio del nastro oggi per il Polo per l’Infanzia ZeroSei, primo dei due lotti dell’“ABF Hub Educativo 0-11” di Sforzacosta, progetto ideato e promosso dalla Andrea Bocelli Foundation in collaborazione con il Comune di Macerata. Aperta alla comunità la nuova struttura che ospiterà asilo nido e scuola dell’infanzia: si tratta del primo step (lotto A) dell’intervento di ricostruzione e riqualificazione urbana volto a realizzare un vero e proprio centro di incontro creativo e culturale per l’intera comunità.

Il Polo per l’Infanzia, costruito in 150 giorni di cantiere, si estende per una superficie di 600mq e da gennaio 2024 accoglierà circa 70 bambini e bambine grazie a 2 sezioni della Scuola dell’Infanzia e una sezione del Nido d’infanzia. All’interno, accanto alle sezioni, tecnici e pedagogisti del Team Multidisciplinare ABF hanno progettato aule specializzate e ambienti laboratoriali come quello destinato all’accoglienza che funge non solo da spazio comunicativo tra famiglie, insegnanti e educatrici, bambine e bambini, ma anche da laboratorio musicale, grazie al pianoforte situato al centro della stanza ed un’ampia libreria in cui è ordinato lo strumentario. Per incentivare le bambine e i bambini alla scoperta e curiosità attraverso l’uso dei sensi, è stato pensato un ampio spazio polifunzionale, caratterizzato dall’atelier degli odori e del gusto e dalla biblioteca. Nella stessa sala i piccoli potranno condividere il momento del pasto, essendo la struttura dotata di cucina totalmente attrezzata.

Tutti questi ambienti affacciano nell’Agorà, spazio dedicato al racconto dove poter mostrare i progetti scolastici ed educativi avviati e conclusi all’interno del Polo dell’Infanzia. Una scuola a misura di bambino ma anche rispettosa dell’ambiente. A partire dall’aspetto educativo, con la realizzazione del laboratorio di arte, scienze e sostenibilità in cui bambine e bambini potranno creare e sperimentare anche attraverso la manipolazione di materiali di recupero, di scarto industriale e naturali. Inoltre la struttura è stata prevalentemente realizzata con materiali interamente riciclabili e dotata di impianti che hanno un impatto energetico prossimo allo zero. Un investimento totale che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, per il quale sono state impiegate 30 aziende, di cui oltre il 90% maestranze locali.

La progettazione degli spazi è stata oggetto di un concorso di idee a chiamata indetto dalla Fondazione Bocelli nel secondo semestre del 2022 e aperto agli studi di architettura con talenti under 35. Il vincitore, lo studio BDRBureau di Torino, ha lavorato in sinergia con il team multidisciplinare ABF per la realizzazione della nuova struttura. Questo per ABF è il 5° intervento nelle zone delle Marche colpite dal sisma 2016 ed è il frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato: grazie alla sinergia che sin da subito si è instaurata con il Comune di Macerata, lavorando fianco a fianco, che l’Hub Educativo 0-11 rappresenterà una vera e propria rigenerazione per Sforzacosta, come nuovo punto di riferimento per tutta la comunità.

CONTRIBUTI

On. Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 : “L'inaugurazione di questa scuola rappresenta per Sforzacosta, Macerata e tutta la comunità del sisma, un segnale concreto di rinascita e crescita verso un modello formativo e culturale evoluto. Il merito di quest'opera va interamente ascritto al Maestro Andrea Bocelli e alla sua Fondazione, che stanno compiendo un’opera davvero meritoria in favore di territori che hanno dovuto affrontare anni molto difficili. Dopo le inaugurazioni delle scuole a Sarnano, Muccia e Camerino, oggi è la volta di Sforzacosta che giunge al termine di lavori compiuti entro i 150 giorni previsti, a dimostrazione dell'efficace collaborazione tra pubblico e privato. Questo hub realizza appieno il principio del ricostruire innovando, o innovare ricostruendo, che stiamo adottando nell'Appennino centrale. Il ritorno a un passato cristallizzato nel tempo non è possibile e non sapere neppure buon servizio reso ai cittadini. Oggi, invece, vediamo i frutti di un approccio pedagogico che, nella progettazione degli spazi, ha accompagnato lo sviluppo ingegneristico e architettonico. Il risultato è uno luogo nel quale coesistono in modo armonico formazione, innovazione, partecipazione e sostenibilità. Quello di Sforzacosta è un esempio davvero mirabile di quella riparazione sociale che, come Struttura commissariale, stiamo applicando nell'Appennino centrale all'interno di una più ampia strategia di rilancio e sviluppo delle nostre comunità. La solidarietà è il primo collante sociale e pone per la basi per la ripartenza, per questo ad Andrea Bocelli e ad ABF non possiamo che rivolgere un sentito ringraziamento per quanto fatto e ciò che ancora faranno”.

Laura Biancalani, Direttore Generale Andrea Bocelli Foundation:

“E’ con immenso piacere che oggi abbiamo inaugurato il Polo per l’Infanzia ZeroSei, consegnato nei come ci eravamo prefissati in 150 giorni. Siamo molto fieri del risultato: una scuola esteticamente bella ed innovativa, non solo dotata di spazi ricercati e fatti su misura per bambini e bambine, ma anche rispettosa degli standard ambientali ed energetici. Il nostro lavoro non finisce qui perché ABF continua con il suo costante supporto a portare avanti progetti educativi innovativi negli ambiti di musica, arte e digitale, complementari alle normali attività curriculari. La nostra speranza è che la scuola diventi un grande punto di riferimento nella comunità e incoraggi generazioni di bambine e bambini ad esprimere al meglio il loro potenziale, guidati da valori quali responsabilità e cura”.

Sandro Parcaroli, Sindaco di Macerata:

“Per la comunità di Sforzacosta e per la città di Macerata il progetto della Fondazione Andrea Bocelli, che ringraziamo, rappresenta un’opera di rigenerazione del patrimonio edilizio e un sostegno alla didattica e all’educazione scolastica. L’inaugurazione del “Centro ZeroSei” è uno dei primi step di una ricostruzione e riqualificazione generale che coinvolgerà la frazione con interventi volti a migliorare la qualità dei servizi da offrire a cittadini e famiglie. Il progetto della Fondazione Andrea Bocelli regala, oggi, a Macerata, non solo una nuova scuola ma un centro di incontro creativo e culturale, punto di riferimento per tutto il territorio”.

DONATORI

Piermario Barzaghi, Partner KPMG e Presidente dell’Advisory Board della Fondazione KPMG:

“Con la Fondazione KPMG e tutto il Network siamo impegnati in prima linea per l’Educazione, vero motore per costruire una società equa, inclusiva e sostenibile. Per questo supportiamo con convinzione il progetto Hub Sforzacosta, che rappresenta un chiaro esempio di come sia possibile incidere sulla comunità con efficacia, grazie a partnership di valore e coinvolgendo tutti gli attori in gioco”.

Sara Doris, Vicepresidente Banca Mediolanum e Presidente Fondazione Mediolanum:

“Credo che ognuno di noi, nella vita, abbia un compito da portare avanti. L’impegno di sostenere progetti a favore dell’infanzia in condizioni di disagio, che aiutiamo da oltre 20 anni, ci dà la possibilità di poter intervenire là dove c’è bisogno. E’ un dovere sostenere il territorio dove si opera quotidianamente e contribuire a restituire una normalità. Ringrazio ABF per la concretezza con cui porta avanti i tanti progetti e per averci voluto al loro fianco anche in questa occasione dando continuità alla nostra collaborazione che prosegue dal 2017”.

Daniele Livi, CEO Fiam Italia:

“C’è ancora tanto da fare e insieme si può fare tanto, per questo abbiamo organizzato, con il prezioso supporto dei partner, una serata speciale lo scorso giugno per aiutare uno dei quartieri ancora feriti dalterremoto,cosìcomeabbiamofattonel2017conlaricostruzionedellascuolamediadiCascia”. Il ricavato raccolto è stato interamente devoluto per contribuire alla ricostruzione del Polo dell’Infanzia ZeroSei e alla prossima riqualificazione del lotto B dell’ABF Hub Educativo di Sforzacosta di Macerata per permettere così ai bambini di riprendere gli studi in una struttura adeguata".

Paola Rovellini, CFO MAE S.p.a.:

“È sempre una emozione unica che si lega naturalmente alla certezza di fare del bene oltre noi stessi, per i cittadini di oggi e domani, per le famiglie e comunità che la Fondazione tocca con i suoi progetti. E come azienda, nonché famiglia siamo onorati di poter essere parte viva ed integrante di questa mission.”

RINGRAZIAMENTI

Grazie a: AGC Italia, Andrea Vaccarini, ARREDI 3N S.R.L., ARTinoise S.r.l., Ballini E Monteverde S.n.c., BDR Bureau Arch. Alberto Bottero e Simona Della Rocca, Bianchi Group STP, Bioedil VUESSE s.r.l., CENTER TECNICA S.R.L.

Un sentito grazie a Comune di Macerata, Di.Ba Spa, Eko Guitars, Elettro System S.r.l., Fortinet, Fruttilandia Di Tesei Maurizio E Giovannini Maurizio, Gruppo Giardini, Impresa Papa Enrico S.R.L.

E ancora grazie a Ing. Paolo Bianchi, Ing. Martina Barigelli, Ing. Gianluca Serpilli, Massimiliano Ballanti, SCG Group, Spazio Arredo s.r.l.,Subissati S.r.l., Targetti Sankey S.r.l., TLF s.r.l.,UAOH SRLS, Videoworks S.p.a.,Yamaha Music Europe GmbH – Branch Italy.

Un grazie speciale a Andrea Paris, Chiara Galiazzo, Carmine Recano, Andrea Paris, Alberto Tomba.

E un grande grazie al Consiglio di Amministrazione della Andrea Bocelli Foundation, a tutti i membri del team ABF e ai Volontari che sono sempre in prima linea nei nostri progetti.

Andrea Bocelli Foundation

La Andrea Bocelli Foundation (ABF), Ente Filantropico, nasce nel luglio 2011 dalla famiglia Bocelli dopo essere stata ispirata dall'affetto e dalla positività ricevuti da fan e partner in tutto il mondo.

Attraverso la mission “Empowering people and communities” ABF crea e promuove progetti che hanno quale focus la valorizzazione ed espressione del pieno potenziale delle persone e comunità che si trovano in situazioni di povertà, analfabetismo, disagio dovuto a malattie ed esclusione sociale.

ABF ha scelto l’educazione quale chiave per favorire la costruzione di percorsi che offrano occasioni vere di empowerment in luoghi in cui a volte le priorità sono altre, credendo fortemente che aver cura di un individuo sia aver cura della sua educazione. Con l’utilizzo di approcci e strumenti innovativi che inseriscono arte, musica e digitale nei programmi di apprendimento, la Andrea Bocelli Foundation lavora per il superamento di queste barriere e l'espressione del loro pieno potenziale. Altresì ABF opera per ripristinare condizioni di vita dignitose attraverso interventi che vanno dall’accesso a cure mediche, a servizi di recovery per emergenze umanitarie, a beni di prima necessità quali acqua potabile.

Dal 2011, ABF ha raccolto oltre 54milioni di euro che hanno portato alla costruzione di 9 scuole in Italia e ad Haiti che offrono l'accesso quotidiano a un'istruzione equa e di qualità a più di 20.000 studenti. Inoltre, ABF ha creato progetti di welfare che garantiscono l'accesso all'acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti.

La Fondazione realizza e promuove anche progetti educativi che fanno leva sulla musica come ulteriore strumento per l'inclusione sociale e lo sviluppo dei talenti, il tutto in linea con l'Agenda Goal numero 4.7 delle Nazioni Unite per il 2030. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.andreabocellifoundation.org