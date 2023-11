Il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in stand by. Il primario Pozzi è in ferie in vista della pensione (marzo 2024). I casi critici dirottati a Bologna o Roma. Preoccupazione da parte delle famiglie dei piccoli pazienti. "A dicembre chiusura del bando per individuare il sostituto", garantisce il dg Gozzini