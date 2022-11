Passerella sì o passerella no? Ancora non c'è una risposta definitiva per la struttura che potrebbe collegare le due sponde del fiume Misa oggi separate dal ponte Garibaldi chiuso per i danni dell'alluvione dello scorso 15 settembre. L'ultimo incontro in merito alla questione tra il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli si è svolto lo scorso 12 novembre. Diversi sono i dubbi sull'utilizzo di una passerella provvisoria, alla stregua di quella allestita quando era in demolizione ponte II Giugno. Il primo cittadino chiede che si trovi una struttura più idonea anche dal punto di vista della sicurezza.